Marketten şampuan hırsızlığı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da, bir kişinin market rafından aldığı 3 şampuanı pantolonunun içine sokarak çalması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak´ta bulunan markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi markete gelerek, reyonların arasında gezdikten sonra çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarında, bu kişinin, 3 adet şampuanı raftan alarak, pantolonunun içine soktuğunu ve ardından marketten ayrıldığını gördü. Şüphelinin şampuan çalmasına şaşıran market sahibi, şikayetçi olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-13 12:29:37
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