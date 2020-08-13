Marketten şampuan hırsızlığı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da, bir kişinin market rafından aldığı 3 şampuanı pantolonunun içine sokarak çalması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak´ta bulunan markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi markete gelerek, reyonların arasında gezdikten sonra çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarında, bu kişinin, 3 adet şampuanı raftan alarak, pantolonunun içine soktuğunu ve ardından marketten ayrıldığını gördü. Şüphelinin şampuan çalmasına şaşıran market sahibi, şikayetçi olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-13 12:29:37



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