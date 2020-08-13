Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor´a ziyaret

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA) - Teknik direktör ve spor yorumcusu Hikmet Karaman, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 2. Lig´e yükselen Karacabey Belediyespor´u ziyaret etti.
Karacabey Belediyespor´un tesislerini ziyaret eden Hikmet Karaman´ı, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, eski Bursaspor Başkanı ve Karacabey Belediyespor´un As Başkanı Remzi Cinoğlu ve Karacabey Belediyespor yöneticileri ağırladı.
Karacabey Belediyespor´un tesislerini görünce hayran kaldığını ifade eden Hikmet Karaman, "Bu tesisler Süper Lig´de mücadele eden bazı kulüplerde bile yok. Tesislere gerçekten hayran kaldım. Karacabey Belediyespor güzel bir planlamayla birlikte Türkiye´nin sayılı kulüplerinden biri haline gelir. Karacabey Belediyespor´a 2. Lig´de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker de, Hikmet Karaman´a teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-08-13 14:11:33
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