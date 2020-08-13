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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı

DHA

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı


Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 iş yeri yakma eylemine karışan ve intihar bombacısı olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu B.A., dün gece yapılan operasyonla gözaltına alındı. B.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut ve bomba kuvvetlendirici bilye ele geçirildi. B.A., ifadesinde, örgüt mensubu olduğunu kabul ederek, "Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dedi.
Bursa İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenememesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. 2 kilometrelik alanda yaklaşık 800 güvenlik kamerası kaydı inceleyen ekipler, iş yerlerini yakanı tespit etti.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yangının ardından bir şüphelinin cep telefonuyla kısa görüntü aldıktan sonra kırmızı bisikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.A., dün gece yapılan operasyonla İnegöl'deki evde yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.´nın, 20172018 yıllarında Suriye´nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ eylemlerinde adının geçtiği saptandı. 
EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI
B.A., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, TEM Şube ekipleri de şüphelinin evinde arama yaptı. Aramalarda; çekyata gizlenen, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut, bomba kuvvetlendirici bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.
'HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI'
B.A.'nın, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği belirtildi. B.A.'nın, ifadesinde, "DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yeri yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-08-13 15:38:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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