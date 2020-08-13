Yıldırım’da gürültüye ‘sıfır’ tölerans

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çevresel gürültü denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

İlçede çevrenin korunması konusunda hassas çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, gürültü kirliliği ile de mücadele ederek ilçe sakinlerinin huzurunun bozulmasına müsaade etmiyor. Yapılan denetimler ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığını hassas cihazlarla yerinde tespit ediyor. Bu kapsamda zaman mefhumu gözetilmeksizin denetimler gerçekleştiren ekipler, 24 saat boyunca ilçede sükûnun sağlanması adına çalışmalarına devam ediyor. Yapılan kontrollerde müzik kaynaklı gürültü ve havalandırma kaynaklı gürültü nedeniyle çevreyi rahatsız eden iş yerlerine idari para cezası uygulanırken, kontrollerin yanı sıra konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Bilgilendirme sırasında kurallara uymayan iş yerlerine uygulanacak ceza yükünün maddi anlamda ağır olduğunu belirten ekipler vatandaşlardan duyarlı olarak mağduriyet yaşamamasını istiyor.

Denetimler aralıksız sürüyor

Yıldırım’da çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliği ile de önemli bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gürültü kirliliğini önlemeye dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yaz sezonunda eğlence sektöründen kaynaklı gürültü şikâyetleri yoğun bir şekilde belediyemize iletiliyor. Bu konuda denetim personellerimiz gelen şikâyetleri 7 gün 24 saat esaslı bir şekilde araştırıp, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan ölçüm sonuçlarına göre işletmelere önlem aldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın gürültüden uzak ve kaliteli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ilçemizde rutin ve şikâyet bazlı denetimler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız gürültü kirliliği şikâyetlerini 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezimize iletebilirler. Çevresel gürültünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek gürültü kirliliği oluşmaması hususunda tüm işletmeleri daha yardımcı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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