Başkan Özkan’a en doğal hediye

Karacabey’e bağlı, lezzetli ve doğal kavunlarıyla ünlü Çavuş Mahallesi'nin Muhtarı Mustafa Uz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a mahalleye katkıları için teşekkür ziyaretinde bulunurken yanında kavun da getirdi. Ziyarette, “Pandemi sonrası değişen alışkanlıklarımıza bir yenisi eklensin. Yerli ve doğal ürünler hediye edilsin” mesajı verildi.

Karacabey’e bağlı Çavuş Mahallesi'nde temmuz ayından bu yana devam eden kavun hasadı, yoğun bir şekilde sürüyor. Kavunuyla nam salan mahalleye çevre il ve ilçelerden de yoğun talep olurken, mahalle muhtarı Mustafa Uz, Belediye Başkanı Ali Özkan’a mahalle halkı adına teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete taze kavunuyla gelen Mustafa Uz, Başkan Özkan’a makamında kavun hediye ederken şu ifadeleri kullandı:

“Çavuş Mahalle sakinleri olarak, belediye başkanımızın mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarız. Özellikle sezonumuzda, mahallemizde bulunan kantarın arızalanması bizlerin işlerini bir hayli aksatmıştı. Başkanımız ile kısa sürede arızayı giderdik. Bunun yanında onarım, bakım gibi çeşitli konularda da bizlere destek oluyor. Tüm bunlar için kendisine teşekkür ediyoruz’’ dedi. Ziyarette yerli ektikleri kavunları Başkan Özkan’a hediye eden Muhtar Uz, “Hediyenin en güzeli, doğal olan ve içinde emek olandır.”



''Kırsal mahallerimizin her zaman yanındayız''

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı konuşmada, “Karacabey’in tarımdaki sembol ürünlerinden birisi de Çavuş Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen kavunlardır. Bu kavunlar, susuz tarımla yetiştirilen ve ata tohumundan gelen kavunlardır. Bu gerçekten önemle vurgulanması gereken bir konu. Bizler, tüm kırsal mahallelerimizin yanında oluyoruz. Bu kez Çavuş Mahalle Muhtarımız bizlere teşekkür ziyaretinde bulunup kavun getirmiş. Umuyorum güzel bir hareketin başlangıcı olur. Hem mütevazi hem doğal hem de emek ürünü bu” dedi.

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