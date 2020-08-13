Bursa-İzmir yolunda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursaİzmir yolunda yapılacak çalışmayla ilgili açıklama geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ''Bursaray hattı Acemler ve Nilüfer istasyonları arasında Odunluk bölgesine yaptırılan yeni istasyon inşaatı çalışması nedeniyle Bursa İzmir Yolunda 14 Ağustos 2020 (YARIN) tarihi itibari ile şerit daraltılması gerçekleştirilecektir. Sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir'' şeklinde yazılı açıklama yaptı.

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