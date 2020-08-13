Gölün ortasında mahsur kaldılar

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Bindikleri kayığın motoru arıza yapınca İznik Gölü’nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında İznik Gölü’ne açılan Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik adlı iki arkadaşın bindiği kayığın motoru arıza yaptı. Gölün ortasında mahsur kalan Güleç ve Tetik'in imdadına Jandarma Bot Komutanlığı timi yetişti. Mahsur kalan arkadaşlar bota alınırken, kayık karaya çekildi.

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