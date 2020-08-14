Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken, bölgeye yakın evler yaşayanlar tahliye edildi.
Yangın, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi´nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracı, 24 personel ve çok sayıda mahalleli müdahale etti. 5 ayrı bölgeden müdahale edilen yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar görürken, bölgeye yakın evlerde yaşayanlar önlem amaçlı tahliye edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEM
2020-08-14 01:46:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.