Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın merkez Ovaakça mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Ovaakça İlçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 3 dekar alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracı, 24 personel ve çok sayıda mahalleli müdahale etti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Vatandaşlarında sulama tankerleriyle destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangını gören vatandaş yangın "Evde otururken bir baktım alevler yükselmeye başladı. Sonra biz fırladık, koştuk geldik muhtara ve itfaiyeye haber verdik. Komşulara telefon ettik birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Parça parça alevler vardı 4 ile 5 metre arayla bir yakmışlardı. Kasklı bir şey bilerek yapılan bir yangın izmarit atılsa bir yerde yanar 6 ile 7 yerde yanıyordu" dedi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı

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