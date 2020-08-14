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İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

DHA

İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı


İsmail Hakkı SEYMENİlkay ALTAY/BURSA, (DHA)BURSA'da, İznik Gölü'nde motoru arızalanan teknede mahsur kalan balıkçılar Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik, Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında İznik Gölü´nde meydana geldi. Balık avlamak üzere göle açılan Mehmet Güleç ile Mehmet Tetik´in bindiği kayığın motoru arızalandı. Gölün ortasında mahsur kalan ikili, kayıkta bulunan kürekleri çekerek kıyıya ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Güleç ve Tetik´in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Bot Komutanlığı´na bağlı ekipler sevk edildi. Bögeye ulaşan ekipler, tekneyi halatla bota bağlanıp kıyıya çekti. Mahsur kalan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İsmail Hakkı SEYMEN-İlkay ALTAY
2020-08-14 02:28:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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