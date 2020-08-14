İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

İsmail Hakkı SEYMENİlkay ALTAY/BURSA, (DHA)BURSA'da, İznik Gölü'nde motoru arızalanan teknede mahsur kalan balıkçılar Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik, Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında İznik Gölü´nde meydana geldi. Balık avlamak üzere göle açılan Mehmet Güleç ile Mehmet Tetik´in bindiği kayığın motoru arızalandı. Gölün ortasında mahsur kalan ikili, kayıkta bulunan kürekleri çekerek kıyıya ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Güleç ve Tetik´in ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Bot Komutanlığı´na bağlı ekipler sevk edildi. Bögeye ulaşan ekipler, tekneyi halatla bota bağlanıp kıyıya çekti. Mahsur kalan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İsmail Hakkı SEYMEN-İlkay ALTAY
2020-08-14 02:28:47
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