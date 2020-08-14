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Avrupa şeftaliye hasta Şeftali üreticisinin yüzü bu yıl güldü Hem iç piyasa hemde yurt dışına gidiyor Bu yıl Rusya, Romanya ve İspanya'da yoğun talep var

İHA

Koronavirüs pandemisine rağmen Rusya, Romanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Bursa şeftalisine gösterdiği yoğun ilgi üreticilerin yüzünü güldürdü. Kaliteli şeftalinin kilosunun 4 liradan yurt dışına ihraç edildiğini belirten şeftali üreticileri, bu yıl tonajımız çok ürünler kaliteli çok şükür yüzümüz güldü" dedi.

Avrupa şeftaliye hasta Şeftali üreticisinin yüzü bu yıl güldü Hem iç piyasa hemde yurt dışına gidiyor Bu yıl Rusya, Romanya ve İspanya'da yoğun talep var

Koronavirüs pandemisine rağmen Rusya, Romanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Bursa şeftalisine gösterdiği yoğun ilgi üreticilerin yüzünü güldürdü. Kaliteli şeftalinin kilosunun 4 liradan yurt dışına ihraç edildiğini belirten şeftali üreticileri, bu yıl tonajımız çok ürünler kaliteli çok şükür yüzümüz güldü" dedi.
Bursa İnegöl'de bu yıl yapılan şeftali hasadı çiftçileri memnun etti. Toplanan ürünler hem yurt içine hemde yurt dışına gönderiliyor. En çok yoğun talep ise Rusya, Romanya ve İspanya'dan geliyor.
Zengin meyve ürünleriyle adından söz ettiren Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı İsaören Mahallesi'nde tarladaki şeftaliler toplanarak soğuk hava depolarına getiriliyor. Çiftçiler bu yıl ürünün hasadından memnun. Türkiye'nin 81 iline ürün gönderiliyor. İç piyasanın yanı sıra şeftalinin ihracatı yapılıyor. En çok talep ise Rusya, Romanya ve İspanya'dan geliyor.
Şeftali üreticileri Avrupa'nın şeftaliye olan ilgisinden memnun. Şakir Sav isimli çiftçi yaptığı açıklamada, "Ürünlerimiz çok güzel Allah şükürler olsun. Biz hem üretiyoruz hemde satıyoruz. Fiyatlar bu yıl istediğimiz gibi gidiyor. İhracata veriyoruz, iç piyasaya veriyoruz. Rusya'ya gidiyor, Romanya'ya gidiyor Avrupa'nın farklı ülkelerine de gönderiyoruz. Bu yıl İspanya'dan yoğun bir talep var. Orada şeftali az olduğundan dolayı. Tonajı biraz az gözüküyor ama bizim köyümüzde yine iyi mallarımız da kaliteli. Fiyatlarımız çok güzel. 3,5 lira ile 4 lira arasında fiyatlar. Üreticinin tonajı yüksek ise güzel para kazanıyor ama düşükse tabi ki kazanma şansı yok. Üretici olarak inşallah hep böyle gider. Yıllar sonra yüzümüz güldü şükürler olsun. Pandemi döneminde bizlerde ilk başta etkilendik ama daha sonra bizim için iyi oldu. Kısıtlama döneminde güzel işlerimiz oldu. Vatandaşlarımız biraz panik yaptı aslında panik yapılacak birşey yok. Herkes rahat olsun mal çok sıkıntı yok olmazda Türkiye'de" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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