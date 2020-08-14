Motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kırsal Kosova mahallesi yakınlarında kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek düşen ve metrelerce sürüklenen Enver Asa (68) meydana gelen kazada ağır yaralandı. Motosikletten düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Asa, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve uzun süren müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adamın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.