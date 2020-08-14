Bursa Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binası şehre değer katacak Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: "Bursa Ticaret Borsası büyümesine, fiziki alanlarıyla da devam ediyor" "Geçmişle gelecek arasında köprü kuruyoruz"

Bursa’nın tarihi mahallelerinden Tayakadın Mahallesi’nde, mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası’na ait sivil mimari örneği binaların yanında projelendirilen Borsa Yeni Hizmet Binası’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine; Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Feridun Uyruk, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bursa’ya değer katacak çalışmalara imza atıyoruz”

Törende konuşan Başkan Özer Matlı, göreve geldikleri ilk günden itibaren hayata geçirilen tüm projelerde “Önceliğimiz üyelerimiz, önceliğimiz Bursa” felsefesiyle hareket ettiklerini belirtti. Başkan Matlı, “Osmanlı’nın başkenti Yeşil Bursa’ya yakışır bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan üyelerimize yönelik projeler üretmeyi sürdürürken, diğer yandan şehrimize sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda değer katacak çalışmalara imza atıp, öncülük ediyoruz. Bu anlayıştan hareketle, Osmangazi Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında Borsamızın yeni hizmet binasının temel atma töreni için burada bulunuyoruz” dedi.

“Kent turizmine katkı sağlayacak”

Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Sivil Mimari Örneği binaların Bursa Ticaret Borsası’nın ihtiyaçları için kullanılacağı gibi, farklı organizasyonlar, etkinlikler ve sosyal aktiviteler için de tüm Bursa Halkının hizmetine açık olacağını belirten Başkan Matlı, “Şehrimiz hepimizin ortak paydası. Bir yandan tarihimize sahip çıkarken, bir yandan da gençlerimize ve onlardan sonra gelecek olan nesillere Türk ve Osmanlı tarihini tanımalarına imkân sağlamış olacağız. Bursa’nın kalbinde, tarihi aks içerisinde yer alan binalarımızın aynı zamanda şehrimizin turizm potansiyelinin gelişmesine de katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Geçmişle gelecek arasında köprü olacak”

Bursa’nın kültürel ve tarihi kimliğine sahip çıkarken, her geçen gün artan tescil işlem hacmi ile büyüyen Bursa Ticaret Borsası’nın fiziki ortamını da büyütmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Özer Matlı, “500 metrekare alan üzerinde inşaatı hızla devam eden toplamda üç kattan oluşacak yeni hizmet binamız, idari ve teknik birimleri, toplantı ve elektronik satış salonuyla sivil mimari örneği binalarımızdan farklı, modern mimarinin en güzel izlerini taşıyarak, geçmişle geleceği buluşturacak. Yaptığımız tüm yatırımlar yarınlarımız için. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. RifatHisarcıklıoğlu’nun bize kattığı vizyon ve gösterdiği hedefler doğrultusunda 5 yıldızlı Borsa olmayı başardık. Reel sektörümüz için dünya standartlarında oda borsa kalitesinde hizmet sunmak ve katma değer yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışarak hem Bursa’mızı hem de ülkemizi,ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir noktaya taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki yıl, gücümüze güç katacak yeni hizmet binamızın açılışını da TOBB Başkanımız Sayın M. RifatHisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Türk iş dünyasına hediye etmeyi planlıyoruz. Geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi görecek olan yeni hizmet binamızın,Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çavuşoğlu: Bursalının hayali gerçek oluyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında, Osmangazi Belediyesi’ne Bursa'nın tarihi yüzünü ortaya çıkardığı ve şehrin geleneksel dokusunu tekrar canlandırdığı için teşekkür etti. Çavuşoğlu, “Osmangazi, bizim payitaht şehrimizin merkezi. Ne yapsanız altın değerinde önem kazanıyor. Özellikle tarihi dokunun ortaya çıkması, insanımızın adeta nefes almasını sağlıyor. Hisar Projesi, çok büyük bir alanda Bursa'mızın fetih merkezi. Eski Bursa olan Hisar’ın bir plato şeklinde ortaya çıkacak olması Bursa'da aslında herkesin hayalinin gerçekleşmesi demektir” dedi.

“Tarihimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise tarihi şehir Bursa’da gerçekleştirilen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile ‘Eski Şehir’i ortaya çıkardıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışarak şehri yenilediklerini belirten Dündar, “Modern bir şehir inşa ediyoruz. Osmangazi, Osmanlı'yı kuran bir şehir. Dolayısıyla ilk dönem Osmangazi eserleri burada. Biz bu eserlerin ayakta kalan, yok olan, yıkılan ve toprağın altında kalan kısacası hepsiyle uğraşarak yeniden ayağa kaldırıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Osmangazi İlçe Kaymakamı Zafer Orhan da Bursa’nın tarihi izlerini taşıyan yapıları yeniden ayağa kaldıran Bursa Ticaret Borsası ve Osmangazi Belediyesi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Bursa Ticaret Borsası’nın Yeni Hizmet Binası’nın temeline törenle ilk harcı döktü.

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