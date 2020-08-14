Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi 668. Sokak ve civarında 14.08.202014.09.2020 tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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