Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilo bonzai ve uyuşturucu madde çoğaltılmasında kullanılan 1,5 kilo bitki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonla, S.D., T.D. ve F.Ö. evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2,5 kilogram bonzai ile uyuşturucu madde çoğaltılmasında kullanılan 1,5 kilo bitki ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, `uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-08-14 11:05:20



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