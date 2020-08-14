Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa), (DHA)BURSA´da kaldırıma çarpan motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü Enver Asa(68), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kosova Mahallesi Bostandere yolunda meydana geldi. Enver Asa´nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarptı. Devrilen motosikletten düşen Asa, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Enver Asa´yı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Asa, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2020-08-14 12:00:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.