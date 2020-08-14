Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmaları sebebiyle, polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiyi takibe aldı. Sosyal medya hesapları uzun süre takip edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan TEM ekipleri, örgüt yanlısı kişilerin adreslerini belirledi. Polis, şüphelilerin Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ile Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bulunan evlerine, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-08-14 12:01:35



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