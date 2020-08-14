Türkiye’de uzaktan eğitim veren ilk karikatür atölyesi sergi açtı

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi’nin “Çizginin şakası var” isimli karikatür sergisi Konak Kültürevi’nde açıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında derslerin uzaktan eğitimle tamamlandığı atölye, Türkiye’de uzaktan eğitim veren ilk karikatür atölyesi oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyesi’ne katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan “Çizginin şakası var” isimli karikatür sergisi açıldı. Konak Kültürevi’nde düzenlenen sergide 20192020 eğitim yılında atölyede eğitim alan 75 öğrencinin 149 eserine yer verildi.

Beşevler Gençlik Merkezi’nde 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Karikatür Atölyesi’nde bu güne kadar 1000’den fazla öğrenci karikatür sanatıyla tanıştı, karikatür çizmeyi öğrendi.

Her yıl 34 haftalık programla eğitim veren Atölye’nin 2020 eğitim programı, Mart ayından itibaren pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle tamamladı. Atölye çalışmaları ve uzaktan eğitim yöntemi ile ilgili bilgi veren Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi’nde görevli Karikatür Eğitmeni Mehmet Kahraman “Alınan tedbirler neticesinde son 8 dersimizi uzaktan eğitim vererek tamamladık. Böylece Türkiye’de uzaktan karikatür eğitimini veren ilk kurum olduk. Uzaktan eğitim yöntemini, öğrencilerimiz ve velilerimiz çok olumlu buldu. Evlere kapanmak zorunda kalan öğrencilerimize karikatürün renkli ve bir o kadar zihin açıcı dünyasının kapılarını aralamış olduk. Yeni dönemde de pandeminin seyrine göre eğitim yöntemlerimizi belirleyerek, atölye çalışmalarına devam etmek istiyoruz” dedi.

Ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ile adından sıkça söz ettiren Nilüfer Belediyesi’nin Karikatür Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında çeşitli derecelerde 200’den fazla ödül kazandı. Ayrıca her yıl gerçekleştirilen yılsonu sergilerinde yer alan eserleri de “Çizginin şakası var” adında bir karikatür albümünde toplanıp yayımlanıyor.

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