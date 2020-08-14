Nilüfer’de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Hâlide Edip Adıvar Caddesi ile Metro Caddesi (Metro Market arkası) ve civarında, 17 Ağustos 2020 tarihinde 10:00 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.