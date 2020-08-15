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Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA

Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü Hasan Karahan'ın (59), yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi´nde meydana geldi. Hasan Karahan yönetimindeki 16 KOD 85 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Motosikletten düşen Karahan, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bacağı kırılan Karahan, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-15 10:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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