Yılmaz: “Yıldırımlıların mutluluğu için çalışıyoruz”

Yıldırım Belediyesi, asfalt, kaldırım ve parke taşı çalışmalarıyla ilçeyi modern bir yapıya kavuşturuyor.

Belirlenen güzergâhlarda asfalt yenileme ve onarım çalışmaları yapılırken, ihtiyaçlar doğrultusunda yaya ulaşımını kolaylaştırmak için merdiven inşası ve tutamak montajı gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Bunun haricinde trafik işaret ve levhalarıyla trafik düzenlemesi yapılarak güvenli ulaşımı akışı sağlanırken, baca ızgara yapımı ve park aydınlatması çalışmaları da yapılıyor. Öte yandan ilçenin temiz bir çehreye sahip olması için titiz çalışmalar gerçekleştiren temizlik ekipleri, ilçenin sokak, cadde, meydan ve parklarında gerekli uygulamaları yapıyor, yaz aylarında vatandaşların tozdan etkilenmemesi için sokaklarda sulama çalışması da gerçekleştiriyor.

Meydan, cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek ve ilçe sâkinlerinden gelen talepler değerlendirerek planlanan programlar dahilinde iyileştirme çalışmaları uyguladıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’daki bozuk, trafik güvenliğini tehdit edebilecek ve kötü görüntüye sahip olan yol bırakmamak adına ekiplerimiz gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehrimizin hayat standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Mahallelerimizi, cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, Yıldırımlıların sosyal yaşam kalitesine artı değer katıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar kaydediyoruz. Yıldırım’ın en önemli meselelerinden biri olan ulaşım konusunda yeni imar yolları ve yaptığımız yol yenileme çalışmalarıyla gideriyoruz. Yıldırım’ın modern ve yaşanabilir kimliği daha da değer kazanıyor” ifadelerini kullandı.

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