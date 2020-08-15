4 kilo domatese köy kahvesinde 1 bardak çay içen üretici isyan etti Bir dekara 4 bin 500 lira masraf yapan köylü, domates 32 kuruşa düşünce tarlada tepki gösterdi

Bursa'da dönümüne 4 bin 500 lira masraf yapan köylüler bu yıl domates fiyatları 32 kuruşa düşünce isyan etti.

Bursa'da salçalık domatesin yüzde 40'ını yetiştirin Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde üreticiler düşen domates fiyatlarını protesto etti. Bu domatese gelen hastalık sebebiyle ovadaki domateslerin büyük bölümü zarar görmüştü. Bu yıl para kazanmayı bekleyen üreticiler, salçalık domates fiyatlarının 32 kuruşa kadar düşürülmesi üzerine domatesi tarlada bırakıp duruma isyan etti. Çiftçinin zor durumda olduğunu belirten üreticiler, gelecek yıl salçalık domates ekmeyeceklerini belirtti.

Bir dekar domates tarlasanın maliyetinin 4 bin 500 lira olduğunu ifade eden Mustafakemalpaşalı üreticiler, "Bu yıl domates fiyatları 32 kuruşa kadar düştü. Masraflar çok ağır, 4 kilo domates satıp 1 barçak çay içebiliyoruz. Böyle giderse iflas edeceğiz. Önümüzdeki sene domates ekmemeye karar verdik. Yetkililerden rica ediyoruz, bu duruma bir çare bulsunlar. El atsınlar. Bu sene domateste hastalıklar her zamankinden fazlaydı. Daha fazla masraf yaptık. Domates bu fiyattan gitmeye devam ederse toplamayıp hayvanlara küspe yapacağız" dedi.

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