Bu araç 4 gence mezar oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Burak Geçimli isimli genç kurtarılamadı.

Kaza, 20 Temmuz 2020 tarihinde Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda meydana geldi. Aycan Kısacık (29) idaresindeki 16 SÇU 95 plakalı araç, özel otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü Aycan Kısacık ve araç içerisinde bulunan Mehmet Şahin (22) ve Mert Can Çoban hayatını kaybetti, Burak Geçimli (22) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Gecimli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Burada 20 Temmuz 2020 tarihinde bu yana tedavi gören genç hayatını kaybetti. Hurdaya dönen bu otomobil 4 kişiye mezar oldu. Hayatını kaybeden gencin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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