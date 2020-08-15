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Çöpleri yakmak isterken yanlışlıkla orman yangınına sebep oldu

DHA

Çöpleri yakmak isterken yanlışlıkla orman yangınına sebep oldu


Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da kendi evinin bahçesinde çöpleri yakmak isteyen S.A. yanlışlıkla bahçeyi tutuşturdu. Alevler kısa sürede Uludağ´ın eteklerindeki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına sebep olan genç, o anları gözyaşlarıyla anlattı.
Yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde Uludağ eteklerinde bulunan Demirkapı mevkisinde, saat 12.30 sıralarında çıktı. S.A. isimli genç, çöp olarak biriktirdikleri bazı eşyaları kendi evinin bahçesinde yakmak istedi. S.A.'nın yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle büyüdü ve bahçeye sıçradı. S.A. alevleri kontrol edemeyeceğini anlayınca durumu ailesine haber verdi. Bahçenin içerisinde de kısa sürede büyüyen alevler, Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yanlışlıkla yangının çıkmasına sebep olan S.A. itfaiye ekiplerine olayı anlattı. Yangını kendisinin çıkardığını gözyaşları içerisinde anlatan S.A., "Yakılması gereken eşyalar vardı. O eşyaları yakmaya çalışırken alevler büyüdü ve bahçeye sıçradı. Ateşi söndüremeyince durumu aileme haber verdim. İtfaiyeyi aradık. Orada bir ateş yığını vardı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya Evren-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-08-15 14:16:54

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