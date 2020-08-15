Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı sayısı 6'ya çıktı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 iş yerini yakan ve intihar bombacısı olduğu tespit edilen, DEAŞ terör örgütü mensubu B.A.'nın yakalanmasının ardından, devam eden operasyon kapsamında B.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı.

Bursa İnegöl'de, Temmuz ve Ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenememesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. 2 kilometrelik alanda yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelendi. Kamera görüntülerinde, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonuyla olay yerinde kısa görüntüler aldıktan sonra kırmızı bisikletle olay yerinden kaçtığı belirlendi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı operasyonla İnegöl'deki evinde yakalanan B.A., gözaltına alındı. B.A.´nın, 20172018 yıllarında Suriye´nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ eylemlerinde adının geçtiği saptandı.

EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

B.A., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. TEM Şube ekipleri de şüphelinin evinde arama yaptı. Aramalarda; çekyata gizlenen ve intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut, bomba kuvvetlendirici bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.

'HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI'

B.A.'nın, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde, "DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yeri yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

B.A.'nın yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, devam eden operasyonlarda B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-08-15 20:04:52



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