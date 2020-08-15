Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı sayısı 6'ya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı sayısı 6'ya çıktı

DHA

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı sayısı 6'ya çıktı


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 iş yerini yakan ve intihar bombacısı olduğu tespit edilen, DEAŞ terör örgütü mensubu B.A.'nın yakalanmasının ardından, devam eden operasyon kapsamında B.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli daha yakalandı.
Bursa İnegöl'de, Temmuz ve Ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenememesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. 2 kilometrelik alanda yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelendi. Kamera görüntülerinde, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonuyla olay yerinde kısa görüntüler aldıktan sonra kırmızı bisikletle olay yerinden kaçtığı belirlendi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı operasyonla İnegöl'deki evinde yakalanan B.A., gözaltına alındı. B.A.´nın, 20172018 yıllarında Suriye´nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ eylemlerinde adının geçtiği saptandı. 
EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI
B.A., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. TEM Şube ekipleri de şüphelinin evinde arama yaptı. Aramalarda; çekyata gizlenen ve intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut, bomba kuvvetlendirici bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.
'HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI'
B.A.'nın, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde, "DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yeri yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
B.A.'nın yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, devam eden operasyonlarda B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-08-15 20:04:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisiyle bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ ...
Diş hekimi korkusunu müzikli tedaviyle yenin
YEREL HABERLER Diş hekimi korkusunu müzikli tedaviyle yenin
Besmeleli tavla satıştan kaldırıldı, bakanlık devreye girdi
YEREL HABERLER Besmeleli tavla satıştan kaldırıldı, bakanlık devreye ...
Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi
YEREL HABERLER Tarihi türbedeki sprey boyalı tahribat giderildi
7 yıl boyunca madeni para attığı kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı
YEREL HABERLER 7 yıl boyunca madeni para attığı kumbarasından 12 bin ...
7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı 7 yıldır bozuk para biriktirdiği kumbaradan 12 bin 800 lira çıktı
YEREL HABERLER 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı 7 ...
Çöpleri yakmak isterken yanlışlıkla orman yangınına sebep oldu
YEREL HABERLER Çöpleri yakmak isterken yanlışlıkla orman yangınına ...
Bu araç 4 gence mezar oldu
YEREL HABERLER Bu araç 4 gence mezar oldu
Karşıdan karşıya geçen anne ve bebeğine otomobil çarptı Kendi acısını unuttu, çocuğunu düşündü
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçen anne ve bebeğine otomobil ...
Sultan Selim tablosu Bursa'da 160 bin liraya satıldı On binlerce liralık antikalar dakikalar içinde satıldı
YEREL HABERLER Sultan Selim tablosu Bursa'da 160 bin liraya ...
Uludağ eteklerinde korkutan yangın Otluk yangını ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Uludağ eteklerinde korkutan yangın Otluk yangını ...
Pusetteki bebeğiyle otomobilin çarptığı anne gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Pusetteki bebeğiyle otomobilin çarptığı anne ...
3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de kurtarılamadı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de ...
4 kilo domatese köy kahvesinde 1 bardak çay içen üretici isyan etti Bir dekara 4 bin 500 lira masraf yapan köylü, domates 32 kuruşa düşünce tarlada tepki gösterdi
YEREL HABERLER 4 kilo domatese köy kahvesinde 1 bardak çay içen ...
Yılmaz: “Yıldırımlıların mutluluğu için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Yıldırımlıların mutluluğu için çalışıyoruz”
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'in genç yeteneğini kiraladı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'in genç ...
Şehir Hastanesi Hattı ihaleye hazır
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi Hattı ihaleye hazır
Şereflikoçhisar Ticaret Odası’ndan, Matlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şereflikoçhisar Ticaret Odası’ndan, Matlı’ya ziyaret
Büyükşehir'den engelsiz plaj
YEREL HABERLER Büyükşehir'den engelsiz plaj
Tarlada bulunan yaralı yavru leylek tedaviye alındı
YEREL HABERLER Tarlada bulunan yaralı yavru leylek tedaviye alındı
Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında ...
Elektrik tedarikinde yeşil dönem başladı Kullanıcılar enerjilerini yeşil kaynaklardan tedarik edebilecek
YEREL HABERLER Elektrik tedarikinde yeşil dönem başladı Kullanıcılar ...
Bakan Pakdemirli: Orman alanlarını korumak ve artırmak en önemli görevimiz
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Orman alanlarını korumak ve ...
Her yıl Arap turistlerle dolup taşan şelale boş kaldı
YEREL HABERLER Her yıl Arap turistlerle dolup taşan şelale boş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X