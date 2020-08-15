Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın kaza yapması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.



Kaza, BalıkesirBursa karayolu Karacabey girişi Çatrak mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Hüseyin Çınar’ın (51) kullandığı Manisa'dan Bursa istikametine talaş götüren 81 FE 519 plakalı tır, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol üzerinde bulunan tabelalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır orta bariyerlere çarparak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförü Hüseyin Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda sıkışan Çınar’ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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