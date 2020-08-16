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Kanlar içerisinde kaldı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kanlar içerisinde kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Hayati U idaresindeki 35 S 7430 plakalı otomobile arkasından gelen Hakan S. idaresindeki 16 UAK 20 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımın diğer sürücüler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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