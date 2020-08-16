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Yürüyüşe katılanlara doğada konser sürprizi Mysia Yolları’nda doğayla baş başa yürüyüş

İHA

Yürüyüşe katılanlara doğada konser sürprizi Mysia Yolları’nda doğayla baş başa yürüyüş

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği “Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü” ile doğa tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Dağyenice Mahallesi’nden, Nilüfer Belediye Başkanı Tugay Erdem’in katılımı ile başlayan ve Tek Çam Sırtı’nda biten 9 kilometrelik parkurun sonunda katılımcılar, Alkan Dalgakıran konseri ile yorgunluk attı.
Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi kapsamında hayata geçirdiği Mysia Yolları, hafta sonunda doğa tutkunlarını ağırladı. Bursa’nın en uzun, en düzenli yürüyüş ve doğa sporları parkuru olan; 27 farklı doğa yürüyüşü, 18 bisiklet ve 5 adet atlı yürüyüş rotası olmak üzere, toplam 50 rota olarak tasarlanan Mysia Yolları’nda düzenlenen yürüyüşe her zamanki gibi ilgi büyüktü. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Mysia Yolları Doğa Yürüyüşü”ne katılım, küresel salgın nedeniyle sınırlı tutulurken; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösterildi.
Yürüyüş Dağyenice’den başladı. Dağyenice’de toplanan katılımcıları Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem karşıladı. Nilüfer Belediyesi olarak salgın sürecinde etkinlikleri açık havada düzenlemeye özen gösterdiklerine belirten Başkan Turgay Erdem, katılımcılara doğayla baş başa güzel bir gün geçirmeleri temennisinde bulundu. Mysia Yolları’nın parkurlarında doğa tutkunlarının faydalanabileceği çok güzel etkinlikler olduğunu belirten Başkan Erdem, “Mysia Yolları’nda doğaseverler bir taraftan Uludağ’ın manzarasını seyrederken, diğer bir taraftan Uluabat Gölü’nün eşsiz manzarasını görme şansı buluyor. Böylesine güzel bir destinasyonla yürüttüğümüz bir çalışma bu. Türkiye’de de Mysia Yolları önemli bir noktaya geldi ve bilinen güzergahlardan biri olarak yer alıyor. Geçtiğimiz noktalarda farklı köylerimiz var. Buralarda kadın derneklerinin yerel lezzetlerini tatma imkanı bulabilirler. Konaklama, çadır kampı gibi her türlü imkanın yer alabileceği çok güzel, doğayla baş başa geçirebileceğimiz güzel bir yürüyüş aksındayız. Bütün doğa tutkunlarını Mysia Yolları’na bekliyorum” diye konuştu.
Rehberler öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar, ilk etabı Dağyenice Göleti’nde tamamladı. Gölet kenarından verilen molanın ardından yaklaşık 100 kişilik grup göletin yakınlarındaki Tek Çam Sırtı’na kadar yürümeye devam etti. Toplam 9 Kilometrelik parkur boyunca doğayla baş başa keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar Tek Çam Sırtı’nda sanatçı Alkan Dalgakıran’ın solo dinletisi ile yorgunluk attı.
Mini konserin ardından da doğa severler yıldızların altında sinema keyif yaşadı. Yeşil Vadi filminin gösteriminin ardından yürüyüş etkinliği de sona erdi.

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