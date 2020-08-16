Uzman çavuş, düğünde damatlık yerine askeri üniforma giydi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´da Esra Aydın (25) ile evlenen Uzman Çavuş Ali Arslan (27), düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi.

Esra Aydın ve Uzman Çavuş Ali Arslan evlenme kararı aldı. Suriye´de görev yapan damat Ali Arslan, düğünü için memleketi Bursa´ya geldi. Çiftin düğünü, dün akşam İnegöl ilçesinde bulunan bir salonda yapıldı. Düğünde Uzman Çavuş Arslan, damatlık yerine askeri üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Arslan'ı askeri üniforma içinde gören davetliler, şaşkınlık yaşadı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-16 12:49:29



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