Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın İlk defa yüzme havuzu gören çocuklar doyasıya yüzdü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ilk defa havuz gören çocuklar doyasıya yüzdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme bilmeyen çocuk kalmasın projesi çerçevesinde Orhaneli Gençlik ve Spor Müdürlüğünde yüzme havuzu açılışı yapıldı. Açılış törenine Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Ali Aykurt, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Ataş, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Ali Aykurt yaptığı konuşmada, “Bu portatif havuz, gençlerimize ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası başlamadan önce biz Orhaneli’de bunu başlatmıştık. Taşıma sistemi ile geçen yıl ilçemizden 363 çocuğumuzu velilerin araç kontrolü altında Bursa’ya götürdük ve yüzmesini öğrettik. Yine geçen yıl 180 öğrencimize futbol sertifikası verdik, bunun yanında basketçilerimizi yetiştiriyoruz. 2 takım basket takımımı var, bu takımımız Bursa’da birinci sırada yer alırken, güreşçilerimize büyük seviyede destek vermekte olup, şu anda Bursa’mızı Türkiye genelinde temsil eden güreşçiler Orhaneli’den çıktı” dedi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, yüzme öğrenmeye gelen çocuklara başarılar dilerken, pandemi sürecinde korona virüsüne karşı öğrencileri uyardı. Bulgurlu, yüzmeyi öğrenen çocukları kaymakamlığa davet etti.

Portatif yüzme havuzu 1.20 derinlik, 14X6 genişliğe sahip. Elektronik ve su arıtma temizleme sistemi ile donatılan havuz haftanın 6 günü hizmet verecek. Yüzme havuzu sabah 10 ile akşam 17 arası açık olup, bir kadın, bir erkek antrenör tarafından çocuklar eğitilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.