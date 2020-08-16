TOFAŞ'ın yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı´nın yeni transferleri Semaj Christon, Nuni Omot ve Jeremy Simmons, sağlık kontrolünden geçti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Takım antrenmanlarına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mavi yeşillilerde Bursa´ya gelen yeni transferler Semaj Christon, Nuni Omot ve Jeremy Simmons, özel bir hastanede bir dizi testten geçti. ABD´li oyuncuların kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak burun boğaz, göz ve kan tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.
Takımın bir diğer Amerikalı oyuncusu Sean Kilpatrick de sağlık kontrollerinin ardından takıma dahil olacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-16 13:54:27
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