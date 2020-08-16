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TOFAŞ'ın yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

DHA

TOFAŞ'ın yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti


Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı´nın yeni transferleri Semaj Christon, Nuni Omot ve Jeremy Simmons, sağlık kontrolünden geçti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Takım antrenmanlarına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mavi yeşillilerde Bursa´ya gelen yeni transferler Semaj Christon, Nuni Omot ve Jeremy Simmons, özel bir hastanede bir dizi testten geçti. ABD´li oyuncuların kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak burun boğaz, göz ve kan tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.
Takımın bir diğer Amerikalı oyuncusu Sean Kilpatrick de sağlık kontrollerinin ardından takıma dahil olacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-16 13:54:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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