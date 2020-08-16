Chris Jones, Maccabi'ye transfer oldu

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Turkish Airlines Euroleague ekiplerinden Maccabi FOX Tel Aviv, Frutti Extra Bursaspor´dan Chris Jones´u transfer ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor´da forma giyen Chris Jones, sözleşmesindeki Euroleague çıkış opsiyonunu kullanarak İsrail´in Maccabi FOX Tel Aviv Kulübü´ne transfer oldu. Kulübün yayın organları tarafından da resmi olarak duyurulan transferin, 1+1 yıllık olduğu öğrenildi. Jones, yeni sezonda Euroleague´de forma giyecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-16 14:12:46



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