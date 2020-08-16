Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat oldu

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Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Bursaspor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı Erkan Kamat, listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.

Bursaspor Kulübü´nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci başladı. Yeşil-beyazlı kulübe başkanlık için tek aday olan Erkan Kamat, başvuru ve listesini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç´e sundu. Bursaspor´un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul birinci toplantısı 23 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun ikinci toplantısı 30 Ağustos Pazar günü yine aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Başkan Adayı Erkan Kamat'ın listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Listesi: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır, Ersin Toker, İsmail Akier, Mesut Güral, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aybıgül, Ünsal Mendi.

Yedek Liste: Alpaslan Oğuz, Okan Bayrak, Süleyman Çelik, Samet İlhan, Özgen Karadayı, Ersoy Horoz.

Disiplin Kurulu: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Feyyaz Alptuğ Nemişoğulları.

Yedek Liste: Erdinç Sümer, Alper Pekcan, Burcu Ergün.

TFF Delege Listesi: İlhan Parseker, Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan.

Yedek Liste: Erdal Aktuğ, Mehmetcan Yazıcı, Mehmet Göral, Erdinç Kırcımanoğlu.

Denetleme Kurulu: Erol Yalçındağ, Üstün Tunalıgil, Alper Tunga Çevik.

Yedek Liste: Özcan Yazıcı, Yıldırım Can Arpaçay, Murat Özyaba.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-16 18:09:14



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