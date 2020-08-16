Konvoyda selfie çekerek ölüme davetiye çıkardılar

Bursa’da konvoy eşliğinde gelin uğurlayan maskesiz bir grup, seyir halindeki araçlardan sarktı kimi de sarktıkları araçtan öz çekim yaparak kazaya davetiye çıkardı.

Olay, saat 20.30 sıralarında BursaAnkara otoyolunda meydana geldi. Bir grup genç, düğün sonrası tatile gidecek olan arkadaşı için konvoy eşliğinde girdikleri otoyolda tehlikeli hareketler sergiledi. Konvoydaki gençler araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak, düğün konvoyunda cep telefonu ile selfie çekildi. Maske kullanmamaları da dikkat çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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