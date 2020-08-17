Kamyonete arkadan çarpan motosikletli ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Gökhan Ay (17), ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde BursaAnkara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Gökhan Ay yönetimindeki plakasız motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Celal Rim'in (39) kullandığı 07 ALP 413 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Gökhan Ay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Gökhan Ay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-16 23:58:27



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