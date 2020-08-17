Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşverenin yıllık izin oyunu Yargıtay'dan döndü Uyanık patronun izin oyununa Yargıtay 'dur' dedi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı İşverenin izin oyununu TIR şoförü bozdu

İHA

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal nitelikteki karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, işçilere zorla imzalattığı boş yıllık izin formlarını , izinler kullanmış gibi gösteren işverenin oyununu bozdu. Formda belirtilen tarihlerde yurt dışında seferde olduğunu ispatlayan tır şoförü, hukuk mücadelesini kazandı.

İşverenin yıllık izin oyunu Yargıtay'dan döndü Uyanık patronun izin oyununa Yargıtay 'dur' dedi Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı İşverenin izin oyununu TIR şoförü bozdu

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal nitelikteki karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, işçilere zorla imzalattığı boş yıllık izin formlarını , izinler kullanmış gibi gösteren işverenin oyununu bozdu. Formda belirtilen tarihlerde yurt dışında seferde olduğunu ispatlayan tır şoförü, hukuk mücadelesini kazandı.
Özel bir nakliyat şirketinde çalışan tır şoförü, yurt dışında seferde olduğu günlerde resmi olarak yıllık izinde gösterildiğini öğrenince şok oldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan tır şoförü, yargılama sürecinde çok dil dökmesine rağmen mahkemeye derdini anlatamadı. Davacı şoförü, kıdem tazminatı, ücret, sefer primi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
Davalı işveren ise şoförün istifa ettiğini öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, şoförün yurt dışında seferde olduğu tarihlerde izinli gösterilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekti.
Kararda şu ifadelere yer verildi: "Dosyada yer alan girişçıkış kayıtları incelendiğinde, örneğin davacının 04.09.2010 tarihinde EdirneKapıkule sınır kapısından çıktığı, 20.09.2010 tarihinde aynı sınır kapısından giriş yaptığı, ancak 06.09.2010 tarihinde 112 numaralı bankamatikten para çekildiği, 24.02.2011 tarihinde ArtvinSarp sınır kapısından çıkış yaptığı, 03.03.2011 tarihinde giriş yaptığı ancak 02.03.2011 tarihinde 112 numaralı bankamatikten para çekildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla mevcut delil durumuna göre, davacının iddia ettiği süreye ait ücret alacağının hüküm altına alınması gerekirken, reddi hatalıdır. Davacı dava dilekçesinde boş yıllık izin formlarının önceden imzalatıldığını, daha sonra davalının bu formları isteği gibi doldurduğunu, yurt dışında seferde olduğu günlerde dahi yıllık izin kullandırılmış gibi gösterildiğini iddia ederek, yıllık ücretli izin alacağı talebinde bulunmuştur. Mahkeme kararına esas alınan 01.07.2015 tarihli bilirkişi raporunda, davacının hizmet süresine göre 110 gün yıllık izin hakkı bulunduğu, 53 gün yıllık izin kullandığı tespit edilerek 57 gün için yıllık ücretli izin alacağı hesaplanmıştır. Ancak davacının yıllık izin kullandığı belirtilen bazı tarihlerde, örneğin yıllık izin formunda davacının 11.06.200625.06.2006 tarihleri arasında izinli olduğu belirtilmesine rağmen, davacının girişçıkış kayıtları incelendiğinde 02.06.2006 tarihinde çıkış yaptığı, 18.06.2006 tarihinde giriş yaptığı, 15.08.200828.08.2008 tarihleri arasında izinli olmasına rağmen 17.08.2008 tarihinde giriş yaptığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla yurda girişçıkış kayıtları ile yıllık izin belgeleri karşılaştırılarak, sefere denk gelen tarihlerde davacının yıllık izinlerini kullanmadığı kabul edilerek, buna göre kullanılmayan yıllık izin süresi ve ücreti belirlenmelidir. Temyiz olunan kararın bozulmasına hükmedilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Korona sanki düğünlere uğramıyor Düğünlerde eğlenenler, altın ve para takanlar yetkililerin salgın, maske ve mesafe uyarısını ise takmıyor Bursa'da düğünlere 2 saat sınırlaması getirildi, 65 yaş üstü ise düğünlere alınmayacak
YEREL HABERLER (Özel) Korona sanki düğünlere uğramıyor Düğünlerde ...
Sansarak kanyonu hak ettiği değeri bulacak İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta: "Bu eşsiz güzelliğin tabiat parkı olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile proje hazırlığındayız"
YEREL HABERLER Sansarak kanyonu hak ettiği değeri bulacak İznik ...
Bursa'da kardeşini öldüren ağabey: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
YEREL HABERLER Bursa'da kardeşini öldüren ağabey: Cinsel organını ...
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kardeşini öldüren ağabey: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren ağabey: Cinsel organını gösterip, 2 ...
(Özel) Ölümden dönen sağlıkçı çift, korona hastalarına hizmet vermeye devam ediyor Korona virüsü atlatan hemşire: "Öleceğim diye çok korktum, hâlâ da korkuyorum" "İlk öğrendiğimde çok korktum ve sürekli ağladım" "Maske takmayanları uyardığımızda kızıyorlar"
YEREL HABERLER (Özel) Ölümden dönen sağlıkçı çift, korona ...
Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
YEREL HABERLER Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri ...
Bursa'da Marmara depremi anıldı
YEREL HABERLER Bursa'da Marmara depremi anıldı
Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı ...
Alacak verecek tartışması kanlı bitti... Pompalı tüfekle 3 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Alacak verecek tartışması kanlı bitti... Pompalı ...
Kamyonete arkadan çarpan motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonete arkadan çarpan motosikletli ağır yaralandı
7 yaşındaki Ceylin: Herkes kurallara uysun okuluma gitmek istiyorum
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Ceylin: Herkes kurallara uysun okuluma ...
Konvoyda selfie çekerek ölüme davetiye çıkardılar
YEREL HABERLER Konvoyda selfie çekerek ölüme davetiye çıkardılar
Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı Kuru otlar yandı, binlerce aracın geçtiği yol beyaza büründü Yoldan geçen 2 genç sıcağa ve dumana aldırış etmeden itfaiyecilere yardım etti
YEREL HABERLER Şehir merkezindeki kuru otlar cayır cayır yandı Kuru ...
Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'da tek başkan adayı Erkan Kamat oldu
Yıldırım’da atıklar çöpe değil geri dönüşüme
YEREL HABERLER Yıldırım’da atıklar çöpe değil geri dönüşüme
Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”
YEREL HABERLER Sertaslan, “Kadınlarımızın her daim yanındayız”
Yıldırım’da atıklar ‘çöpe’ değil ‘geri dönüşüme’
YEREL HABERLER Yıldırım’da atıklar ‘çöpe’ değil ‘geri dönüşüme’
Damatlık yerine askerî üniforma giydi
YEREL HABERLER Damatlık yerine askerî üniforma giydi
Denizde boğulan Melike´nin 3 yıl önceki paylaşımı duygulandırdı
YEREL HABERLER Denizde boğulan Melike´nin 3 yıl önceki paylaşımı ...
Chris Jones, Maccabi'ye transfer oldu
YEREL HABERLER Chris Jones, Maccabi'ye transfer oldu
TOFAŞ'ın yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER TOFAŞ'ın yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti
Türkiye’de artık ‘Osmangazi’ modeli var Osmangazi 11 yılda ‘huzura’ kavuştu
YEREL HABERLER Türkiye’de artık ‘Osmangazi’ modeli var Osmangazi 11 ...
Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın İlk defa yüzme havuzu gören çocuklar doyasıya yüzdü
YEREL HABERLER Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın İlk defa yüzme havuzu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X