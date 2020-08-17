Sansarak kanyonu hak ettiği değeri bulacak İznik Belediye Başkanı Mehmet Usta: "Bu eşsiz güzelliğin tabiat parkı olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile proje hazırlığındayız"

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, doğaseverler ile birlikte ilçenin saklı güzelliklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Usta, Sansarak kanyonunun hak ettiği değeri bulacağını söyledi.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Sansarak köyünde bulunan kanyon, tabii güzelliğiyle görenleri büyülüyor. 500 yıllık Osmanlı köyündeki kanyonu doğaseverlerle birlikte ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, tarihi, kültürü ve tabiatı ile Marmara’nın gözdesi olan İznik’in 7 kilometre uzunluğa sahip kanyonu ile de adından söz ettirmek istediklerini söyledi. Sansarak kanyonunun bölgede turizmine tanıtılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Usta, “Her adımımızda doğanın heyecan veren güzelliklerini birlikte keşfettik. Yaşadığımız coğrafya gerçekten hayranlık uyandırıcı. Bu eşsiz güzelliğimizin tabiat parkı olması için Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile proje hazırlığındayız” dedi.

İstanbul’a 2,5, Bursa’ya 1 saat 40 dakika ve ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Sansarak kanyonu, kamp ve kanyon gezisi yapmak isteyenler için ideal bir bölge. Denizden 340 metre yükseklikte olan Sansarak kanyonu, el değmemiş tabiatı ile en zor trekking parkuruna sahip. Bölge halkı, kanyonu trekking ve kamp turizmine açmak istiyor.

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