(Özel) Korona sanki düğünlere uğramıyor Düğünlerde eğlenenler, altın ve para takanlar yetkililerin salgın, maske ve mesafe uyarısını ise takmıyor Bursa'da düğünlere 2 saat sınırlaması getirildi, 65 yaş üstü ise düğünlere alınmayacak

Bursa Valiliği 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının yanısıra düğünlere gitmeme sınırlaması getirdi. Valilik tarafından 2 saat sınırlaması getirilen düğünlerde çekilen görüntüler vakaların nasıl arttığını gözler önüne seriyor. Yetkililer düğün ve toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları bir bir sıralarken, eğlenenler, altın ve para takan davetliler ise uyarıları takmıyor. Omuz omuza çekilen halaylar, iç içe atılan göbekler yakında düğünlerin yine yasaklanmasını gündeme getireceğini gösteriyor.

Bursa'da asker uğurlamasından kına eğlencelerine, cemiyetlerden düğünlere kadar bir çok etkinlikte korona salgını kurallarına uyulmadığı vatandaşların çektiği görüntülerle kanıtlanıyor. Her geçen gün sosyal medyaya düşen görüntüler, salgının neden arttığının göstergesi niteliği taşıyor. Sosyal mesafe, maske, belirli sayı kuralına uyulmaması sonucu artan vakalar için yetkililer önlemlerini arttırdıkça vatandaşlar kuralları çiğnemeye devam ediyor. 2 saate düşürülen düğün ve etkinliklere 65 yaş üzeri vatandaşların da alınmaması kararına ise kimsenin uymadığı gözlemlendi.

Ne sosyal mesafe, ne maske, ne yaş kuralına riayet etmeyen davetliler, omuz omuza çekilen halaylar, iç içe atılan göbeklerle yakında düğünlerin yasaklanmasını gündeme getireceğini gösteriyor. Yetkililer düğün ve toplu ortamlarda uyulması gereken kuralları bir bir sıralarken, altın ve para takanlar yetkililerin uyarını takmıyor.

İzleyenler ne kadar pes dese de, kendi cemiyetine sıra geldiğinde gözü bir şeyi görmüyor.

Öte yandan Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10 ile 20 arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstünün düğünlere katılımı ise yasaklandı

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