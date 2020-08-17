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Bursa'da okul öncesi uyuşturucu temizliği Narkotikten okul öncesi temizlik operasyonu

İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul öncesi uyuşturucu temizlik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Bursa'da okul öncesi uyuşturucu temizliği Narkotikten okul öncesi temizlik operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul öncesi uyuşturucu temizlik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda okulların açılmasına sayılı günler kala yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin, 150 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda kartuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, M.K., S.E., İ.P., S.A., D.K., İ.F.Ü., E.M. ve O.D. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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