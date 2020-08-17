Bursa'da okul öncesi uyuşturucu temizliği Narkotikten okul öncesi temizlik operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul öncesi uyuşturucu temizlik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda okulların açılmasına sayılı günler kala yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram metamfetamin, 150 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda kartuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, M.K., S.E., İ.P., S.A., D.K., İ.F.Ü., E.M. ve O.D. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.