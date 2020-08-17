Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu (2)

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OKUL BAHÇESİNDE MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Ertuğrulgazi Ortaokulu'nun bahçesinde yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Onlarca kişinin halay çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2020-08-17 11:44:27



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