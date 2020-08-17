Uludağ Koleji Türkiye 2. oldu

Kapalı Maraş nerede, neden kapalı?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Satranç Şampiyonasında Uludağ Koleji Türkiye 2'incisi oldu.

2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 9 Yaş Genel Kategorisinde Uludağ Koleji öğrencisi Arda Cankurt, 230 kişi arasında birinci ile eş puanla olmasına rağmen averajla Türkiye 2.si olarak Bursa’ya döndü.

Bursa şehrine büyük gurur yaşatan Cankurt, hedefinin Uluslararası platformlarda yarışmak olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.