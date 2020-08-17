Bursa'da orman yangını (1)

Muammer İRTEMDerya EVREN/BURSA, (DHA) - BURSA´nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına yakın olması nedeniyle helikopterle de havadan müdahaleye başlandı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Nilüfer Muammer İRTEMDerya EVREN
2020-08-17 14:40:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.