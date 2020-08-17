Bursa'da orman yangını (1)



Muammer İRTEMDerya EVREN/BURSA, (DHA) - BURSA´nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hava sıcaklığı ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının ihbar edilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanına yakın olması nedeniyle helikopterle de havadan müdahaleye başlandı. Alevlere söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Nilüfer Muammer İRTEMDerya EVREN

2020-08-17 14:40:15



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