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Başkan Erdem: "Kimse imara açılır diye umutlanmasın" Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "1 metrekaresi dahi imara açılmayacak. Yeniden yeşillendirip orman vasfına kavuşturacağız"

İHA

Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yanan alanların hiçbir şekilde imara açılmayacağını söyledi.

Başkan Erdem: "Kimse imara açılır diye umutlanmasın" Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "1 metrekaresi dahi imara açılmayacak. Yeniden yeşillendirip orman vasfına kavuşturacağız"

Bursa'daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yanan alanların hiçbir şekilde imara açılmayacağını söyledi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Denizci ve Dağyenice mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına havadan 5 helikopter, karadan ise 30’dan fazla ekip müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle Dağyenice Göleti’ne ilerleyen alevlere Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler de müdahalesini sürdürüyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yangının başlamasıyla derhal buraya ekiplerimizi sevk ettik. Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün ekipleriyle yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımız da kendi tankerleriyle müdahale ediyorlar. Yerleşim alanlarına gelmemesi için onlar da bizlere yardımcı oluyor. Yerleşim alanında şu an bir tehdit yok. 5 helikopter havada söndürme çalışmasına destek veriyor. Eğer bizim yeşil ormanlarımızı yakmaya teşebbüs eden var ise onları lanetliyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olmalılar, sıcaklığın ve rüzgarın arttığı günlerde bir kıvılcım bile büyük alanların yok olmasına sebep olabilir" dedi.
Nilüfer ilçesinin en güzel alanlarından bir yeri hiçbir şekilde imara açmayacaklarını belirten Erdem, "Ormanla birlikte yeniden yeşillendirme çalışmalarını yapacağız. Kimse burada herhangi bir imar olabileceği ile ilgili umuda kapılmasın. Biz burada olduğumuz sürece burada 1 metrekare dahi alan imara açılacak yer yok. Bu alanları yeniden yeşillendirip orman vasfına kavuşturacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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