Bursa’da 10 hektar ormanlık alanı yakan uyuşturucu bağımlısı emniyete getirildi

Bursa’da uyuşturucu içerken 10 hektar ormanlık alanı yakan şüpheli emniyete getirildi. Ormanı yakan şüpheli ifadesinde, "Uyuşturucu içerken kıvılcımlar üzerime sıçradı. Bende o panikle aparatı elimden attım ve bölgeden ayrıldım. Orman yangınına neden olabileceğini düşünmedim" dediği öğrenildi.

Bursa’nın Demirci Mahallesi'nde saat 14.00 sularında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve çevredeki yerleşimlerini de tehdit eden yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında adeta gökyüzü beyaza bürünürken Bursa’da adeta seferberlik ilan edildi. Orman bölge, itfaiye, AFAD, BUSKİ ve çeşitli sivil arama kurtarma ekibi yangına müdahalede bulunurken yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.



Uyuşturucu bağımlısı 10 hektar alanı yaktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ormanın çıktığı bölgede kamera çalışması yaptı. Yangının çıktığı saatlerde bölgeden bir aracın ayrıldığını tespit eden ekipler bölgeyi ablukaya aldı. Önce şüphelinin kaçtığı aracın plakasını ve daha sonra uyuşturucu bağımlısını tespit eden ekipler yangının çıkmasının ardından 30 dakika sonra şüpheli V.O.’yu Küçük Sanayi içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.



Uyuşturucu içerken yakmış

Sorgulanmak üzere emniyete getirilen V.O. sorgusunda suçunu itiraf etti. V.O. ifadesinde, “Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucu içtiğim aparatı yakmak isterken kıvılcımlar üzerime sıçradı. Bende o panikle aparatı elimden attım ve bölgeden ayrıldım. Ormanlık alanı yakalabileceğimi düşünmedim" dediği öğrenildi.

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