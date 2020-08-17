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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da orman yangını (4)

DHA

Bursa'da orman yangını (4)


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 60 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılarak, söndürme çalışmalarına başlandı.
Ayrıca, yangına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 30 araç ve 50 personel, Nilüfer Belediye Başkanlığı'na ait 5 tanker, Mudanya Belediye Başkanlığı'na ait 2 tanker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 4 araç ve 20 personel olmak üzere toplam 65 araç ve 142 personel ile müdahale edildi.
Açıklamada ayrıca, "Meydana gelen orman yangınının madde bağımlısı V.O tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş olup, ilgili şahsın örgütsel kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmekte" ifadelerine yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2020-08-17 17:47:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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