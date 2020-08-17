Bursaspor'dan potaya yeni transfer

Yeşilbeyazlılar, Kenny Kadji'yi renklerine bağladı.
Frutti Extra Bursaspor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Yeşilbeyazlılar, Kamerunlu pivot Kenny Kadji'yi kadrosuna kattı. Bursa’ya gelen Kadji, sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
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