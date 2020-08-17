Bursa'da orman yangını (5)

10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
Yangından etkilenen ormanlık alan havadan görüntülenirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Nilüfer Semih ŞAHİN
2020-08-17 18:48:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.