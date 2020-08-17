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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son tarih

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2. el motorlu kara taşıtları alım satımı yapanların 31 Ağustos'a kadar yetki belgesi almak zorunda olduklarını belirtti.

Galericiler için yetki belgesinde 31 Ağustos son tarih

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2. el motorlu kara taşıtları alım satımı yapanların 31 Ağustos’a kadar yetki belgesi almak zorunda olduklarını belirtti.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayınlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre oto kiralama işi yapan firmaların en az 1 yıl süreyle kiraladıkları araçların satışları yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacaklar. Bir takvim yılı içinde 3’ten fazla motorlu kara taşıtı satışı aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek. Galericilerin yetki belgesi almalarında işyeri için aranan fiziki şartlar yönetmelikten çıkarıldı, bunun yerine yetki belgesi almadan önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları ve ruhsat için aranan işyeri fiziki şartlarını karşılamaları hususu getirildi. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ve uyarılara rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya aynı takvim yılında aykırılığı tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceği kararına varıldı.”dedi
"Ödemeler elektronik sistem üzerinden yapılacak"
İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında ödemelerin elektronik sistem üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Uğurdağ, "Elektronik sistemin kullanılmasının bedeli satıcıya yüklenmiştir. Taşıt teslim belgelerinin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeler tarafından en az 5 yıl saklanması zorunlu tutuldu. Bunların yanı sıra, internet sitelerine motorlu kara taşıtı ticareti yapan firmalar tarafından verilen ilanlarda; 01.01.2021 tarihinden itibaren yetki belgesi olmayan firmaların ilgili internet sitesine üyeliğine izin verilmeyecektir. Motorlu kara taşıtı ticareti yapan firmalarda mesleki yeterlilik belgesi sahibi alım satım sorumlusu veya danışmanı istihdam etmek zorunlu kılınmıştır. 15.08.2020 tarihinden önce yetki belgesi almış olan firmaların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve 09.06.2020 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan firmaların da ayrıca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgeyi 30.06.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine yüklemeleri veya Ticaret İl Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Buna uymayanların yetki belgesi iptal edilecektir.” diye konuştu.
Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü: “15.08.2020 tarihinden önce sınava girerek seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi almış alım satım danışmanlarının mesleki yeterlilik belgeleri geçerli kılınmış, ancak bu tarihten sonra alım satım danışmanları için seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olmuştur. 01.01.2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 31.01.2021 tarihine kadar Bilgi Sistemi üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir”

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