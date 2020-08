Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan öğrencilere burs, eğitim ve iş imkanı CEV’den eğitim, burs ve iş tecrübesi ile üretimin geleceğine büyük destek

Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olan Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın öğrencilere ve eğitime katkıları devam ediyor. Türkiye sanayisine ve üretimine, eğitimli ve donanımlı çalışan kazandırmak için 32 yıldır faaliyetlerine devam eden CEV, öğrencilerin eğitimine destek olmak üzere Care Your Career isimli bir burs, eğitim ve çalışma programı hayata geçiriyor.

Türkiye’nin en önemli şirketlerinde çalışarak gerçek bir iş deneyimi kazanma fırsatlarının da sunulduğu, mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yararlanılabileceği programda, maddi desteğin yanı sıra kişiye özel eğitimler ve mentorlük programları da yer alacak. Coşkunöz Holding’in, mesleki ve teknik eğitim kurumu olma misyonuyla faaliyete geçirdiği Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın, Türkiye eğitimi ve üretimine katkıları devam ediyor. 32 yıldır meslek edindirme programlarında hayata geçirdiği ilklerle ve üretim sektörüne kazandırdığı binlerce kalifiye çalışanla adından söz ettiren Vakıf, bu kez Care Your Career isimli burs, eğitim ve çalışma programını hayata geçiriyor.

Gerçek bir iş deneyimi fırsatı

Tüm Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinin/bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği burs, eğitim ve çalışma programında, karşılıksız maddi desteğin yanı sıra öğrenciye özel kişisel eğitimler olacak. Sektörün deneyimli isimlerinden mentorlük programlarının da yer alacağı programda öğrenciler, iştirakçi şirketlerde çalışarak gerçek bir iş deneyimi elde etme fırsatı da yakalayacak.

“İş arayan yeni mezunların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıktık”

Care Your Career programıyla ilgili görüşlerini bildiren Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Günümüz ve geleceğin iş dünyası çoklu becerileri, çevik yaklaşımı ve esnek öğrenmeyi gerektiriyor. CEV olarak bu programı tasarlarken, iş arayan yeni mezunların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıktık. İş dünyasının, tecrübe istediğini ancak fırsat sunulmadığını ifade eden yeni mezunlar için; eğitim alırken eş zamanlı çalışabilecekleri, firma projelerinde yer alabilecekleri bir burs, eğitim ve çalışma programı tasarladık. Sadece burs vermiyor, iş dünyasına hazır, donanımlı mezunların istihdama kazandırılmasını amaçlıyoruz. Programımızın etkisini kısa sürede göstereceğine, yeni mezunları istihdam ederek üretime katkı sağlayacaklarına ve bu modelimizin birçok kuruma örnek olacağına canı gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Başvurular 6 Eylül’e kadar devam ediyor

İş dünyasına eğitimli, kalifiye ve deneyimli insan gücü kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Care Your Career programında yüzlerce öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Binlerce TL’lik karşılıksız bursun verileceği eğitim programı için başvurular 6 Eylül’e kadar devam ediyor. Program kapsamında öğrenciler, iştirakçi şirketlerde çalışma imkanı elde ederken gerçek bir iş deneyimi kazanacak. Care Your Career Programı’na http://coskunozegitimvakfi.org/ adresinden başvurulabilecek.

