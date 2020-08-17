Motosiklet sürücüsü ucuz kurtuldu

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Bursa'da motosiklet sürücüsü kazayı ucuz atlattı.

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Yasin B. yönetimindkei 16 AJD 745 plakalı kamyonet, güzergah üzerinde paket servisi yapan Emrah U. yönetimindeki 16 AJJ 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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